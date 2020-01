Facebook

Die meisten Fundgegenstände, nämlich 2061, entfallen dabei auf die Kategorie Koffer, Taschen und Rucksäcke © Juergen Fuchs

Ob der durchschnittliche Grazer ein "Schussel" sei, das kann und will Peter Krusic vom städtischen Fundamt selbstverständlich nicht sagen. Manchmal möchte man sich allerdings schon wundern, was so seinen Weg ins Fundservice findet: Neben den klassischen Gegenständen wie Geldbörsen, Taschen oder Schlüssel landet dort nämlich auch so manches Kurioses. Dinge, bei denen man sich wirklich die Frage stellt: Wie kann so etwas im öffentlichen Raum verloren gehen?