Wechsel auf dem Grazer Hauptplatz © Juergen Fuchs

Sie versorgen täglich Tausende Einheimische wie Touristen mit Würsteln, Smoothies und längst auch mit vegetarischen Köstlichkeiten. Schon in Kürze begrüßen nun die Standler auf dem Grazer Hauptplatz neue Kollegen - und damit einen prominenten Neuzugang: Denn die Familie Heissenberger, welche das Delikatessengeschäft Frankowitsch in der Stempfergasse führt, übernimmt einen Stand am Hauptplatz.