Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis zu 300 Mal pro Tag liefern die Radfahrer von Velofood Essen aus © Jürgen Fuchs

Das neue Jahr hat in alter Manier begonnen: An diesem 1. Jänner 2020 traten Dutzende Fahrradboten in Graz in die Pedale, um Essbares nach Andritz zu bringen, nach Wetzelsdorf und Puntigam. „Der Neujahrstag ist traditionellerweise ein sehr starker Tag für uns“, nickt Jonathan Stallegger, Chef und Gründer von Velofood, stellvertretend.