Da sage noch einer, Radfahrer halten sich an keine Regeln: Obwohl am Marburger Kai eine alte aufgepinselte Radwegumleitung über die Wiese auf einen Gehsteig weist, wird sie von vielen befolgt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die markierte Umleitung schickt die Radfahrer über eine Wiese auf den Gehsteig © David Knes

Der weiße Pfeil mit dem kleinen Rechtsknick am Radweg Marburger Kai sorgt aktuell für ordentlich Verwirrung unter Radfahrern in Graz. Die Markierung zeigt eine Umleitung für Radfahrer an, die durch eine Wiese auf den Gehsteig führt. Und obwohl der reguläre Radweg an sich geradeaus weiterläuft, halten sich offenkundig viele Radfahrer an die unsinnige Umleitung. Das zeigen die Radspuren in der Wiese zeigen.