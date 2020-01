Beim Abgang auf der Westseite des Grazer Hausberges ist am Samstagabend ein 59-Jähriger zu Sturz gekommen und verletzte sich am Bein schwer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Unfall am Schöckl hielt Bergretter auf Trab © Gerald Winter-Pölsler

Nach dem Drama am Hochschwab mussten am Samstagabend die Bergretter auch am Schöckl ausrücken. Ein 59-Jähriger rutschte auf einer Eisplatte aus und verletzte sich dabei schwer.