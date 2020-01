Am 11. und 12. Jänner matchen sich junge Grazer Hobbykicker beim ersten Grazer Kids Cup in der Ballsporthalle Hüttenbrennergasse.

Die Kids sind mit vollem Einsatz bei der Sache © (c) Christof Hütter Photography e.U

Auf die Bälle, fertig, kicken – an diesem Wochenende findet im Raiffeisen Sportpark in der Hüttenbrennergasse der 1. Grazer Kids Cup statt. Während weiter drüben in der Stadthalle gerade die Handball-EM über die Bühne geht, matchen sich die fußballerischen Nachwuchstalente am Samstag und Sonntag im Sportpark.