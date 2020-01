Facebook

Eine Diesellok schiebt in der Koralmtunnelbaustelle in St. Paul im Lavanttal einen Mannschaftscontainer in Richtung Tunneleingang – und rammt den Arm einer Hebebühne, in der zwei Männer in sechs Meter Höhe Montagearbeiten durchführen. Beide werden aus dem Korb geschleudert und schwer verletzt, insgesamt gibt es neun Verletzte.