Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nächtlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr Graz © BFW Graz

Eine überdachte Müllinsel geriet am Donnerstag gegen 22.30 Uhr bei einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Graz-Straßgang in Brand. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten sowie Bewohner des Hauses konnten den Brand mit neun Handfeuerlöschern eindämmen, dann übernahm die Berufsfeuerwehr Graz. Bei den Löscharbeiten wurde ein 31-jähriger Helfer aus Graz leicht verletzt, das Rote Kreuz brachte ihn ins LKH Graz.