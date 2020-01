Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lutz Sparowitz, Schlossherr von Großsöding in Söding-St. Johann, ist überraschend verstorben © Marija Kanizaj

Familie und Wegbegleiter trauern um Lutz Sparowitz. Der emeritierte TU-Professor war am 31. Dezember 2019 "völlig unerwartet" verstorben, wie dessen Familie nun bekannt gab. Am Samstag, dem 18. Jänner, wird zur Einsegnung und Beisetzung in die Pfarrkirche St. Johann ob Hohenburg geladen.