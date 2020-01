Migrantenanteil an Volksschulen

Integration ist in Volksschulen in Graz - vor allem rechts der Mur - eine Herausforderung. © APA

Dieser Trend hält sich in Graz seit Jahren: An Pflichtschulen steigt der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund rasant. Es gibt Volksschulen, an denen bei bis zu 100 Prozent der Kinder Deutsch nicht die Muttersprache ist. Über die ganze Stadt sind es im Schnitt schon 50 Prozent.