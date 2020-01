13 der 38 Grazer Volksschulen haben schon einen Anteil an Kindern nicht deutscher Muttersprache über 70 Prozent. Der schnitt übers Stadtgebiet liegt bei 53,9 Prozent. Das heißt aber nicht, dass diese Volksschüler nicht Deutsch können.

An Grazer Volksschulen

So bunt geht es an Grazer Schulen zu © KLZ/Kanizaj

An Grazer Brennpunktschulen sind die 23 Experten des vor dem Aus stehenden psychosozialen Unterstützungsteams besonders gefragt. Liegt doch schon an 13 Volksschulen der Anteil von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, bei über 70 Prozent. In Bezirken wie Gries und Lend rechts der Mur geht der Anteil sogar bis zu 100 Prozent hinauf.