Kleine Zeitung +

Steirische Militärs Vertrauensvorschuss für die neue Verteidigungsministerin

Militärkommandant Heinz Zöllner lud am Mittwoch zu seinem Neujahrsempfang in die Gablenzkaserne. Dabei drehte sich alles um die neue Verteidigungsministerin und was sie mit dem Bundesheer plant.