Barbara Kefer, Leiterin der VS Bertha von Suttner appeliert an die Politik: "Nehmt uns dieses Team nicht weg!" © Bernd Hecke

"Wer hilft uns jetzt, wenn Kinder nicht von der Schule abgeholt werden und kein Erziehungsberechtigter erreichbar ist? Wer erklärt Eltern, dass in Österreich Schulpflicht herrscht, Gesetz ist und wichtig ist. Wer erklärt ihnen, dass der Islam in Österreich nicht über den Menschenrechten steht, dass die Prügelstrafe verboten ist? Wer nimmt sich um diese Kinder an, die aufgrund ihrer traumatisierten Fluchterfahrung nicht lernfähig sind?" Das sind nur einige Fragen, die Barbara Kefer, Direktorin der Grazer Volksschule Bertha von Suttner, in einem E-Mail an Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) stellt.