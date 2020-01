Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten wählten die Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung in Graz. Auszeichnung für Vermittlungsarbeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbara Stelzl-Marx © ballguide/Großschädl

Die Grazer Historikerin Barbara Stelzl-Marx (48) wurde vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zur "Wissenschafterin des Jahres 2019" gewählt. Mit dieser heute, Dienstag, in Wien übergebenen Auszeichnung wird die Vermittlungsarbeit der Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung in Graz und Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Uni Graz gewürdigt.