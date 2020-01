Facebook

Tankstelle mit LPG-Gasanlage © google Streetview

Wilde Szenen spielten sich am späten Montagabend an einer Tankstelle in Graz-Puntigam ab. Zwei Männer waren in eine Rauferei geraten. Am Ende musste sogar die Feuerwehr ausrücken und einen gefährlichen Gasaustritt stoppen.