Spiderman gab der Kleinen Zeitung schon einmal die Ehre © KLZ/Gernot Eder

Noch ist alles streng geheim: Seit Wochen laufen Verhandlungen mit Spiderman, der – im Geheimauftrag seiner Majestät Siegfried Nagl – die Fäden, Pardon, Drahtseile für die Seilbahn über den Plabutsch spinnen soll. Selbst ein Gondelprojekt quer über die Grazer Innenstadt würde mit ihm in greifbare Nähe rücken. Buchstäblich!!!!



Einziger Haken: Der Herr ziert sich und die Verhandlungen ziehen sich wie Omas Strudelteig. Sollte man sich nicht einig werden, müsste wieder einmal ein steirischer Superheroe in die Bresche springen ...



Sie fühlen sich berufen? Weil in Ihren Adern kein Himbeersaft blubbert, sondern reines Kernöl fließt? Dann kommen Sie zum Zug! Vielleicht nicht vertraglich – auf jeden Fall aber zum großen Faschingsumzug der Kleinen Zeitung. Der wartet heuer nämlich mit einer geballten Ladung Hirnschmalz und Muskelkraft made in Styria auf.



Es hat sich sicher schon bis in Ihre Gehörwindungen durchgesprochen: Am Faschingsdienstag wird in Graz nicht nur der Fantasie, sondern auch „Steirischen Superhelden“ freien Lauf gelassen. (Wobei: Sie können auch angeflogen kommen oder über Hauswände klettern – wir sind da nicht so.)