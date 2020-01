In Graz ist am Samstag ein Auto gegen eine Straßenbahn der Linie 6 gekracht.

© Beate Pichler

Zu einem Zusammenstoß ist es am Samstagnachmittag in Graz zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Laut Informationen eines Fahrgastes ist ein Auto auf der Höhe Reitschulgasse ungebremst in eine Tram gefahren. Daraufhin sei die Garnitur teils aus den Schienen gesprungen.