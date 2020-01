In Graz stießen am Samstag ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 6 zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall Ecke Dietrichsteinplatz/Reitschulgasse in Graz © Beate Pichler

Zu einem Zusammenstoß kam es am Samstagnachmittag in Graz zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Passiert war der Unfall in der Kreuzung Dietrichsteinplatz-Reitschulgasse-Schlögelgasse, wobei der Pkw von der Grazbachgasse kommend Richtung Schlögelgasse unterwegs war und die Straßenbahn von der Münzgrabenstraße in die Reitschulgasse einbiegen wollte.