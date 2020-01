Kleine Zeitung +

30-Jährigen gestoppt "Hatte es eilig" - Mit 132 statt 50 km/h durch Graz gerast

In Graz "blitzte" die Polizei Donnerstagnachmittag einen 30-jährigen Pkw-Lenker, der um 82 km/h zu schnell in der Wienerstraße unterwegs war. In seinem Führerschein war bereits eine Probezeitverlängerung eingetragen.