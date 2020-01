Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie kommen und gehen und verschwinden doch nie: die guten alten und neuen Neujahrsvorsätze © Gina Sanders - Fotolia (Erwin Wodicka)

Jetzt aber wirklich. Heuer ist es soweit. Diesmal wird es klappen. So oder so ähnlich lauten die Gedanken, die in unseren Köpfen herumschwirren, wenn wir uns gedanklich an das Jahr 2020 gewöhnen. Nachdem in den vergangenen Wochen mit Jahresrückblicken nur so um sich geworfen wurde, haben gute Vorsätze jetzt Hochsaison.