Eine steirische Mutter (29) legte ihr Mädchen in Garage ab. Vor der Babyklappe war zu viel los. Wie bereits 2015 wird der Ruf nach mehr Babyklappen laut. Ist das sinnvoll? Landesrätin, Klinikvorstand und Caritas-Expertin antworten.

Kind in Garage abgelegt

Juliane Bogner-Strauß © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Fall der 29-Jährigen, die ihr Neugeborenes in der Tiefgarage des LKH-Universitätsklinikums Graz abgelegt hat, ist Tagesgespräch. Auch, da sich die Weststeirerin nicht getraut hat, das Kind in die Babyklappe zu legen. Es war ihr zu viel los, sie befürchtete, erkannt zu werden. Und eine andere Klappe gibt es in der gesamten Steiermark nicht.