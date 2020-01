Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vier Verletzte forderte eine Kollision von zwei Pkw am Silvestertag auf der Radlpassstraße (B76) in Teipl (Lannach): Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit seiner Frau (70) in Richtung Lannach unterwegs, als bei der Abzweigung St. Josef ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg (ebenfalls mit Gattin, 82, unterwegs) mit seinem Wagen in die B76 Richtung Stainz einbog.