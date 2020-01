Kleine Zeitung +

Kärntner Baby hat steirische Eltern Antonio Cristian ist das steirische Neujahrsbaby

Sechs Minuten nach Mitternacht kam steirisches Neujahrsbaby in Graz zur Welt. Auch das Kärntner Neujahrsbaby, am Nachmittag in Wolfsberg geboren, hat steirische Eltern.