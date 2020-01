Schweinchen, Rauchfangkehrer & Co auf der Laufstrecke: Mit dem Silvesterlauf ging heute die lustigste Laufveranstaltung der Saison in Graz über die Bühne.

Auch heuer wurde das Jahr in Graz mit einem Silvesterlauf verabschiedet © GEPA pictures

Er hat schon eine (lange) Tradition: Der Woche-Silvesterlauf in Graz. Oder besser gesagt: die Silvesterläufe. Von den Kindern bis zur Oma waren am Silvester-Nachmittag zum zwanzigsten Mal alle Altersgruppen auf dem Kurs zwischen Tegetthoffbrücke und Kalvarienbergbrücke in Graz unterwegs. Neben dem Kinderlauf standen auch Bewerbe über fünf und zehn Kilometer auf dem Programm - erstmals gab es heuer auch die Möglichkeit, als 3er-Staffel gemeinsam 5 Kilometer zu bewältigen.