Egon Tertinegg (vorne Mitte) verlässt nach dem Silvester-Triple "seine" Band © Egon7

Zwei Mal geht's noch: Mit dem Dreifachkonzert zu "Singlesilvester" (am Sonntag), Bauernsilvester (heute Montag) und zu Silvester feiern Egon7 ihren schon traditionellen Jahresabschluss am Grazer Mariahilferplatz. Diesmal klingt bei Österreichs bestgebuchter Showband zwischen mitreißenden Partyhits am laufenden Band auch ein bisserl Wehmut mit - vor allem am Saxofon.