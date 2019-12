Derzeit bringen die Nächte in der ganzen Steiermark strengen Frost, doch ausgerechnet zu Silvester wird's wieder mild - und auch in der Nacht nicht sehr kalt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Ja, das war eine klirrend kalte Nacht. Keine einzige Messstation in der Steiermark zeigte Sonntagfrüh Plusgrade an, Kältepol war mit minus 12,2 Grad Bad Mitterndorf. Auch tagsüber sind am Sonntag nur zarte Plusgrade möglich.