Die Schüler der VS Schönau in Graz geben Rückmeldung über den Unterricht ihrer Lehrer und verbessern so ihre eigene Lernumgebung. Ein Besuch in einer Klasse ohne Scheu vor Feedback.

In der Grazer Volksschule Schönau wird eine intensive Feedback-Kultur entwickelt © Jürgen Fuchs

Eurelia kommt zu spät, poltert herein und stibitzt auch noch ohne zu fragen ein Federpenal. Die freche Stoffeule in der Hand von Integrationslehrerin Ruth Hauszer zeigt vor, wie es nicht so nett ist. Schließlich ist das Motto der Stunde in der quirligen 1b-Klasse der Volksschule Schönau in Graz „Netter geht’s besser“. „Benimmt man sich so, wenn man zu spät kommt?“, fragt Klassenlehrerin Susan Hübner. „Nein!“, rufen die Erstklassler – und es wird laut. Ein Gong ertönt, und alle zählen flüsternd mit den Fingern bis zehn.