Nachbarn lebten auf ''Pulverfass''Nach Großeinsatz im Grazer Einkaufstrubel: Illegales Pyro-Lager ausgehoben

Nach dem aufsehenerregenden Großeinsatz mitten im Einkaufstrubel bei Kastner & Öhler in Graz, bei dem Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren festgenommen wurden, führten die Ermittlungen zu einem 21-jährigen Grazer, der im Keller eines Mehrparteienhauses in Graz-Lend große Mengen an (illegaler) Pyrotechnik gelagert hatte. Auch einige Waffen wurden bei ihm gefunden.

Die spektakuläre Festnahme von vier Burschen am Freitag mitten im Einkaufstrubel der Grazer Innenstadt führte zu einer Reihe an weiteren Großeinsätzen, bei denen u.a. ein großes illegales Pyrotechnik-Lager in einem Keller-Abteil in Graz-Lend ausgehoben wurde. Anrainer saßen hier offenbar unbewusst auf einem sprichwörtlichen Pulverfass. Aber der Reihe nach: