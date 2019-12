Jugendlicher soll mit einer Schreckschusspistole hantiert haben. Passanten wurden Zeugen der spektakulären Festnahme in der Grazer Sackstraße.

Die Szenen spielten sich bei einem Kaufhaus in der Grazer Sackstraße ab © Juergen Fuchs

Ein großes Polizeiaufgebot sorgte am frühen Nachmittag für Aufregung in der Grazer Sackstraße. Im Bereich des Kaufhauses "Kastner&Öhler" wurden mehrere Jugendliche von Uniformierten am Boden fixiert und festgenommen, berichteten Augenzeugen.