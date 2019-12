Facebook

Zusammenstoß auf Kreuzung: Zwei verletzte Fahrer © Fuchs

Ein 18-jähriger Grazer lenkte in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr seinen Pkw auf der Wetzelsdorfer Straße in westliche Richtung und wollte die Kreuzung mit der Reininghausstraße in gerader Richtung überqueren. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung befuhr zeitgleich die Reininghausstraße Richtung Süden und fuhr in dieselbe Kreuzung ein. Die Ampel war ausgeschaltet und blinkte gelb, der 18-Jährige hatte „Vorrang Geben“.