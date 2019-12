Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Violine und 3/4-Takt fühlt sich Katharina Stangl wohl © Franz Rauch

"Gemeinsam das Motto aussuchen ist jedes Jahr eine Riesenhetz“, erzählt Katharina Stangl mit großer Euphorie. Die Stehgeigerin ist die erste Violinistin der „Walzerperlen“. Das neunköpfinge Ensemble spielt Jahr für Jahr unter einem neuen Motto. Am 2. Jänner des kommenden Jahres feiert ihr diesjähriges Neujahrsprogramm „Tatort Walzer“ in Gratwein Premiere. Von da an touren sie durch die ganze Steiermark.