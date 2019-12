Advent in Graz

Peter Pokorny arbeitet gerne bei der Straßenreinigung © Anja Leitner

Wunderschön besinnlich sind die Grazer Adventmärkte, dort können Besucher rasch in Weihnachtsstimmung kommen. Dass diese Orte tatsächlich von allen genossen werden können, dafür sorgt unter anderem Peter Pokorny. Er ist Teil des Straßenreinigungsdienstes der Holding Graz und säubert schon seit Wochen die Adventmärkte. „Von Montag bis Freitag arbeiten wir rund um die Uhr, sind also dreischichtig im Einsatz. Am Wochenende sind 14 Mann im Dienst“, erzählt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.