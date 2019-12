Kleine Zeitung +

Wieder Unfall auf Schutzweg 86-Jährige wurde von Auto lebensgefährlich verletzt

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist am letzten Adventsonntag von einem Pkw in Graz niedergestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen, als sie über einen Zebrastreifen in der Grazer Mariengasse ging.