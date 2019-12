Feiertage bedeuten oft Unmengen an Essen. Was überbleibt, kann in einem der zwölf „Fairteiler“ der Stadt gespendet werden.

So oder so ähnlich kann ein "Fairteiler" ausschauen. In Graz gibt es derzeit zwölf, in GU fünf weitere © Gery Wolf

Alle Jahre wieder wird zu Weihnachten viel aufgetischt, manchmal zu viel. Das übrig gebliebene Essen landet dann irgendwann im Müll. Das muss aber nicht so sein. Denn in Graz und Umgebung gibt es seit einigen Jahren das System der „Fairteiler“. Das sind Stellen (ein Kasten mit oder ohne Kühlschrank), wo man Lebensmittel abgeben kann, anstatt sie wegzuwerfen. Inzwischen gibt es in Graz bereits zwölf davon, in GU weitere fünf.