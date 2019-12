Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf Christkindlmärkte in Wien und Salzburg sollen Anschläge geplant worden sein © APA/HELMUT FOHRINGER

Das Verfahren wegen möglicher geplanter Anschläge unter anderem auf Christkindlmärkte in Wien und Salzburg rund um Sergo P. (24) und zwei weitere Verdächtige ist von Wiener Neustadt an das Landesgericht in Graz delegiert worden. Der Anwalt eines der Verdächtigen, Wolfgang Blaschitz, bestätigte am Sonntag gegenüber der APA eine diesbezüglich Meldung der Tageszeitung "Österreich".

"Ich habe dafür keine Erklärung", sagte Blaschitz. Am Donnerstag werde über eine weitere Untersuchungshaft entschieden werden.