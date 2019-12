Handball Köflacher Schulteams im Bundesfinale der Oberstufe

Bei den Landesmeisterschaften der Oberstufe in der Sporthalle Bärnbach zeigten die Gymnasien aus Köflach und Oeversee auf. Mädchen und Burschen stehen jeweils im Finale.

Voller Körpereinsatz bei der Landesmeisterschaft © Robert Cescutti



Schiaß! Gib ab zum Flügel“, so die lauten einige Anweisungen aus dem fachkundigen Publikum. Packende Spielszenen mit vollem Körpereinsatz waren Donnerstag in der Bärnbacher Sporthalle zu sehen. Jeweils fünf Mädchen- und fünf Burschenteams spielten gegeneinander um den Titel des Landesmeisters in der Oberstufe.