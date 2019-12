Kleine Zeitung +

Zwei Mal auf Ex eingestochen Steirer wegen versuchten Mordes verurteilt: Lebenslange Haft

Ein Steirer soll heuer im Juni in Gralla seine Exfrau durch zwei Messerstiche schwer verletzt haben. Am Donnerstagabend wurde er am Grazer Straflandesgericht wegen versuchtem Mord und versuchter schwerer Nötigung zu lebenslanger Haft verurteilt.