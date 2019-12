Facebook

Im Grazer Straflandesgericht hat sich am Donnerstag ein Steirer wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Frau verantworten müssen. Der Vorfall ereignete sich heuer im Juni im südsteirischen Gralla. Nach einem gemeinsamen Trinkgelage wollte die Frau durchs Fenster flüchten, der Angeklagte soll ihr dabei zwei Messerstiche versetzt haben. Er erklärte, sie sei abgerutscht und in sein Messer gefallen.