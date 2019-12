Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leise rieselt der Schnee - oder nicht? © Fuchs Juergen

Der wahre Winter lässt auf sich warten. Auf den Christkindlmärkten in Graz waren am Mittwochabend Menschen in dünnen Jacken unterwegs, Schals und Hauben wurden abgelegt. Und tatsächlich: laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden gestern in der Landeshauptstadt frühlingshafte 16 Grad gemessen.