Ärzte raten zur Impfung„Kinder sind die Motoren der Influenza“

Aktuell gibt es in der Steiermark nur Einzelfälle an Grippeerkrankten, ein Ausmaß wie in Tirol ist vorerst nicht absehbar. Ärzte raten aber, sich unbedingt noch impfen zu lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ärzte raten unbedingt zur Impfung © (c) miss_mafalda - stock.adobe.com

"Die Grippe ist keine harmlose Erkrankung“, warnt der Infektiologe der Meduni Graz, Robert Krause. Sie kann zu ernsthaften und mitunter sogar lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Fünf Kinder sind in Österreich im vergangen Jahr mit einer Influenzainfektion gestorben, rund 1400 Menschen starben an den Folgen einer Grippe. Aktuell mussten in Tirol zwei Volksschulen geschlossen werden, nachdem die Hälfte der Schülerinnen und Schüler an Influenza erkrankt sind.