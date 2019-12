Der Verbund erhöht seinen Anteil am Grazer Murkraftwerk auf 25,1 Prozent. Insgesamt betreibt das Unternehmen 19 Kraftwerke an der Mur.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Murkraftwerk in Graz ©

Der börsennotierte Energieversorger Verbund stockt seinen Anteil am Grazer Murkraftwerk von derzeit 12,5 Prozent auf 25,1 Prozent auf, teilte der Verbund am Mittwoch mit. Der Verbund plane, die im Optionsvertrag von März 2017 eingeräumt Möglichkeit zur Aufstockung am Stammkapital der Mur-Kraftwerk Graz Errichtungs- und BetriebsgmbH im vollem Ausmaß von 12,6 Prozent des Stammkapitals zu ziehen.