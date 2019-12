Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alle Combrabeamte müssen gut geschützt in den Einsatz © (c) Tamara Mednitzer/ballguide

Es sind heikle Aufgaben in brenzligen Situationen für die die Sondereinheit Cobra gerufen wird. Egal wohin sie ausrücken, „innerhalb von maximal 70 Minuten sind wir am Einsatzort, das ist unser Auftrag“, erklärt Heinz Stix, stellvertretender Kommandant des Einsatzkommandos Cobra-Süd in Graz. Die Aufgaben reichen von Terrorismusbekämpfung, der Begleitung von Flugzeugen als „Air Marshals“, wobei Aufpasser als unauffällige „Passagiere“ im Ernstfall auch hoch in den Wolken für Sicherheit sorgen – bis zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität und den Personenschutz. „Nach uns kommt niemand mehr, wir sind das letzte Glied der Polizei“, so Stix.