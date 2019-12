Facebook

Glühwein, Punsch, Tee oder kulinarische Köstlichkeiten gibts heuer am Glockenspielplatz erstmals auch nach Weihnachten © Fuchs Juergen

Es duftet nach Zimt und Orangen, Holzfiguren werden verkauft, Menschen tummeln sich rundum - Weihnachtszeit heißt auch Adventmarktzeit. Doch diese geht nach dem Heiligen Abend an vielen Orten zu Ende. Teilweise schließen manche Grazer Märkte schon am 23. oder 22. Dezember. Doch der Adventmarkt am Glockenspielplatz feiert heuer eine Premiere: Er sperrt am 24. Dezember zu (um 14 Uhr), aber wird dann erstmals von 27.12. bis 31.12. wieder geöffnet (von 11 bis 22 Uhr, an Silvester bis 0 Uhr).