Im Grazer Straflandesgericht hat am Dienstag der Prozess gegen einen 32-Jährigen, dem Mordversuch an seiner Ehefrau vorgeworfen wurde, begonnen. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft aus Eifersucht versucht haben, sie mit einem Messer zu töten. Zwei Passanten konnten allerdings verhindern, dass der Angeklagte den Stich ausführen konnte. Er fühlte sich nicht schuldig. Am Mittwochabend ist der 32-jährige Algerier wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen worden. Er wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.