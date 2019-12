Besuch in Grazer Tierheim "Voriges Weihnachten wussten wir nicht, ob wir Gehälter zahlen können"

Facebook

Tierärztin Alexandra Ionescu, Tierarzthelferin Sandra Rösch und Obmann Charly Forstner (im Hintergrund) mit Patient Kater Karl-Heinz © Pajman/Ballguide

Einer Überlieferung zufolge können in der Heiligen Nacht, einer der zwölf Raunächte, die Tiere mit den Menschen reden. Im Grazer Tierheim Arche Noah dürfte man dort am Abend des 24. Dezembers viel über die einzelnen Schicksale erfahren. Katze „Wuschel“ etwa würde erzählen, warum sie nach 15 Jahren ihr Zuhause verlassen musste. Mehr als 300 Katzen und rund 140 Hunde werden im Schnitt vor Ort betreut. Manche bleiben nur wenige Tage, andere wiederum Jahre. So wie Schäfermischling „Zeus“, ein sogenannter „Langsitzer“, der 2011 Unterschlupf in der Arche fand und erst im heurigen Frühjahr in ein neues Zuhause übersiedelte. Ein verfrühtes Weihnachtswunder sozusagen.