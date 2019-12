Am Montagabend muste die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Brand ausrücken: Verletzt wurde niemand, das Feuer konnte gelöscht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beträchtlicher Schaden nach einem Brand in der Grazer Rudolfstraße © Berufsfeuerwehr Graz

Laut Berufsfeuerwehr hatte ein Anrainer Brandgeräusche und einen Feuerschein in einem benachbarten Wohnhaus bemerkt und Alarm geschlagen. In dem Haus in der Grazer Rudolfstraße, das zu einem großen Teil aus Holz besteht, kam es im Erdgeschoss zu einem Brand, der sofort auf Einrichtungsgegenstände übergegriffen hatte. Der Brand dürfte im Bereich eines elektrischen Heizgerätes im Schlafzimmer ausgebrochen sein.