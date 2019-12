Facebook

Wieder fit: Herwig Rüdisser trat das erste Mal nach seiner Herz-OP in seiner Heimatstadt Graz auf © Manuel Hanschitz

Im Sommer war ganz Pop-Österreich aus dem Häuschen, als Metallica in Wien Wolfgang Ambros’ unverwüstliches „Schifoan“ coverten. In der Oper Graz kam die Retourkutsche: „Nothing Else Matters“ alias „Nix anders is wichtig“ von Opus (samt Orchester, geleitet von Christian Kolonovits) und Ambros. Zur Neuauflage des biennalen „Tonight at the Opera“ spielten die Legenden mit Gästen wie „I like Chopin“-Sänger Gazebo zugunsten von „Menschen für Menschen“ auf.