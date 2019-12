Facebook

Professorin Barbara Ried, Reverend Mark R. Francis, Präsident der CTU in Chicago und Rektor Martin Polaschek © Uni Graz

"Die Bibel ist für Frauen kein Buch von gestern - dafür hat sie anthropologische, rechtliche und ethische Konzepte der letzten Jahrtausende zu stark geprägt": Dies in ihrer feministisch-theologischen Forschung herausgearbeitet zu haben ist das Verdienst der in Chicago lehrenden Bibelwissenschaftlerin und Dominikanerin Barbara Reid, die am Dienstag an der Universität Graz mit einem Ehrendoktorat ausgezeichnet wurde. Ihre Laudatorin Irmtraud Fischer, Professorin für Altes Testament an der Grazer Katholisch-Theologischen Fakultät, verwies auf die von Reid initiierte und editierte "Wisdom Commentary" - ein Kommentar der gesamten christlichen Bibel als "signifikanten Meilenstein in der Geschichte des Feminismus und des Bibelstudiums".