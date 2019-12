Facebook

Gesucht: der Täter von Fernitz und der 45-jährige Bulare sowie ihre Komplizen © LPD Steiermark

Die Masche war immer dieselbe: Zuerst boten die unbekannten Männer im Internet diverse Dienstleistungen wie Installations- oder Kanalverstopfungsnotdienste sowie Arbeiten als Kammerjäger oder Haustechniker. Falls dann ein User Interesse bekundete, führten sie die Arbeiten nur zu einem geringen Teil aus, verlangten dafür aber Unsummen. Wer nicht zahlte, dem wurde gedroht.

Laut Polizei sind seit Juli diesen Jahres mindestens 50 Fälle, in denen den Kunden finanzieller Schaden entstand - und zwar in Salzburg, in Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark. Hier könnte auch ein Fall zum Aufgreifen der Täter beitragen: Eine Frau aus Fernitz hatte im August dieses Jahres den vermeintlichen Schlüsseldienst gerufen. Doch der Gesandte führte die Arbeiten nicht ordnungsgemäß aus, verlangte aber trotzdem dafür einen horrenden Preis. Schließlich nötigte er die Frau zu einem Bankomaten zu fahren, um dort Bargeld abzuheben. Dabei wurde er von einer Kamera gefilmt.

Auch von einem 45-jährigen Bulgaren, einem weiteren Bandenmitglied gibt es ein Foto.

Die Polizei Eggersdorf ersucht nun um zweckdienliche Hinweise zu den beiden Personen bzw. zum Fall: 059 133 6132