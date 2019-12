Let's Spend The Night Together 2019

Stolze 26.000 Euro wurden gespendet: Bernhard Rinner (Bühnen Graz), Organisator Vojo Radkovic und Moderatorin Sigrid Hroch, flankiert von Pizzera & Jaus © Spielstätten Graz

Benefizgalas gibt es viele, ganz besonders in den Wochen vor Weihnachten – doch „Let’s Spend the Night Together“, vor 33 Jahren von Rock-Doyen Vojo Radkovic ins Leben gerufen, ist einzigartig. Gestern war’s im randvollen Grazer Orpheum so weit: Eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern aller Genres hatten sich in den Dienst der vielen guten Sachen gestellt – die 26.000 (!) eingenommenen Euro gehen zu gleichen Teilen an Leukämiehilfe, Kinderkrebshilfe, Krebshilfe, Rainbows und unser „Steirer helfen Steirern“.